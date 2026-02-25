Ascolti tv, la prima serata di Sanremo 2026 stravince. Ma cala rispetto al 2025: tutti i dati

Foto: Lapresse

Marco Zonetti 25 febbraio 2026 a

a

a

Gli ascolti del martedì televisivo vedono su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo 2026, dopo l’anteprima Sanremo Start (12.818.000 – 50.9%), conquistare una media di 9.306.000 spettatori pari al 57.7% di share. Per la precisione, la prima serata condotta da Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman ha totalizzato una media di 12.771.000 spettatori pari al 57.5% nella prima parte e di 5.846.000 pari al 58.2% nella seconda parte. Lo scorso anno, la prima serata di Sanremo 2025 calamitò una media di 12.600.000 spettatori pari al 65.3% di share.

Su Canale5 la serie turca Io Sono Farah ha segnato 1.623.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 The Americas ha coinvolto 335.000 spettatori pari all’1.5%. Su Rai3 Un eroe ha registrato 229.000 spettatori (1%). Su Tv8 il film Robin Hood – Principe dei ladri ha divertito 250.000 spettatori (1.2%). Sul Nove il film Maschi contro femmine ha intrattenuto 164.000 spettatori con lo 0.8%.

Per l'approfondimento: su Italia1, dopo l’anteprima (769.000 – 2.9%), Le Iene presentano: Inside ha siglato 861.000 spettatori con il 5%; su Rete4, dopo la presentazione (329.000 – 1.3%), È Sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer ha ottenuto 273.000 spettatori (1.6%); su La7 DiMartedì con Giovanni Floris si è aggiudicato 1.156.000 spettatori e il 5.6% e 405.000 spettatori e il 4.2% nel segmento DiMartedì Più.

Su Rai1 Primafestival segna 7.960.000 spettatori (36.2%). Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.145.000 – 13.5%), La Ruota della Fortuna ha calamitato 3.719.000 spettatori pari al 14.5%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha raccolto 1.278.000 spettatori (5.1%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa ha totalizzato 374.000 spettatori con l’1.5%.

Per l'approfondimento: su Rai2 Tg2 Post ha siglato 239.000 spettatori con lo 0.9%; su Rai3 Il Cavallo e la Torre 1.081.000 spettatori (4.8%); su Rete4 4 di Sera ha raggiunto 821.000 spettatori con il 3.6% di share nella prima parte e 585.000 spettatori con il 2.3% nella seconda; su La7 Otto e Mezzo 1.413.000 spettatori (5.8%).