Ballando, Carlucci rompe il silenzio su Mariotto: "Molto grave", ma sulle molestie...

Riunione oggi in Rai per decidere sul caso Mariotto a Ballando con le Stelle con - oltre al giudice Guillermo Mariotto al centro del gesto con il ballerino di Amanda Lear che ha scatenato un putiferio di polemiche e l’accusa di molestia - Milly Carlucci e il direttore dell’Intrattenimento Rai, Marcello Ciannamea a cui spetterà la decisione se escludere o no Mariotto dal programma. In un’intervista al Corriere della Sera Milly ha difeso il suo giurato dicendo «non scherziamo! Ha solo perso l’equilibrio. La molestia implica una volontà e lì non c’era. Lui era perfino di spalle».

Siccome c’è un codice etico di comportamento nei programmi Rai e c’è il precedente di Memo Remigi non è da escludere lo stop forzato nei confronti di Mariotto. Nell’ottobre 2022 fu chiuso il contratto di partecipazione nel programma ’Oggi è un altro giorno' a Memo Remigi dopo l’accusa di molestia nei confronti di Jessica Morlacchi.

Guillermo Mariotto? Nessun caso di molestia ma «quello che è successo è molto grave: ha abbandonato lo studio di un programma importante di Rai 1, non la mia festa di compleanno. Nelle prossime ore dovremo parlare con la Rai e capire che fare», afferma Carlucci in un’intervista a il ’Corriere della sera' a partire dalle accuse di molestie nei confronti di un ballerino. Nel video che ha fatto il giro dei social, si vede Mariotto toccare le parti intime di un ballerino, ma Carlucci precisa: «Lì è chiaro che avesse solo perso l’equilibrio, non scherziamo. Se ci fosse stato qualcosa di scorretto sarebbe subito esploso, senza contare che poi abbiamo chiesto direttamente al ballerino, Simone Iannuzzi, che nemmeno si era accorto: ha detto che quando gli hanno fatto vedere il video si è messo a ridere».

La conduttrice, dunque, archivia le accuse di molestia ma si mostra decisamente più seria riguardo l’abbandono dello show da parte del giudice. Mariotto potrebbe anche non tornare più in giuria? «Mi auguro che non accadrà ma bisogna confrontarsi con la Rai che ha un codice di comportamento preciso. Guillermo, che non ho ancora sentito, dovrà dare spiegazioni e spero che riesca a chiarire. Ma la libertà di movimento ora è limitata: c’è un certo modo di comportarsi davanti al pubblico che va rispettato».

Carlucci, dunque, rivela di non aver ancora parlato con il giudice: «La prima cosa che gli dirò è: caro Guillermo, visto che mi dici che sono la tua seconda mamma, perché non mi hai ancora chiamata? Forse ha paura di essere sgridato». Riguardo al rifiuto di Mariotto di accettare il Tapiro da Striscia la Notizia, reagendo in modo eccessivo, commenta: «Lo giustifico solo perché era di ritorno da un lungo viaggio in Arabia, aveva molta pressione addosso». E conclude scherzando: «Voglio dire a Valerio Staffelli che prendo io, molto volentieri, il Tapiro: i miei stanno perdendo la doratura originaria. Forse erano fake».