Ballando con le stelle, Mariotto: "Non sono fuggito, se Milly mi vorrà ancora..."

02 dicembre 2024 a

a

a

Non c'è pace a Ballando con le stelle. Dopo il caso Angelo Madonia, il maestro di Federica Pellegrini che a causa di "divergenze" ha abbandonato il programma e reso indispensabile l'arrivo di un suo sostituto, è scoppiato quello di Guillermo Mariotto, che nel corso dell'ultima puntata ha abbandonato la sua postazione senza avvisare e non è tornato. Per giorni sul web sono circolate le ipotesi più disparate. Qualcuno ha persino ipotizzato che il giudice, a causa di qualche diverbio, avesse deciso di dire no al suo ruolo da giudice. A fare chiarezza, però, ci ha pensato il diretto interessato: "Nessuna fuga da 'Ballando con le Stelle', ho solo salvato una situazione di pericolo della maison, che dirigo, e il lavoro di 6 mesi. Non ho mai fatto un’assenza in tv, ho sempre partecipato al programma anche con la febbre, mai inviato cartonati, come avevano fatti alcuni della giuria in passato".

Caso Mariotto, scappa dalla diretta: il retroscena e la reazione di Milly

Stamattina "ho inviato a Giancarlo De Andreis una canzone di Cocciante, 'Un buco nel cuore', De Andreis (capo autore della trasmissione, ndr) mi ha risposto con un’altra hit di Renato Zero 'La pace sia con te'. Se Milly mi vorrà, io ci sarò. Ma bisogna chiedere a lei", ha raccontato all’Adnkronos lo stilista. Sabato scorso Mariotto, sparendo all'improvviso, aveva lasciato di sasso colleghi e conduttrice. Solo qualche ora dopo si è saputo che la première della maison Gattinoni (la sarta che gestisce e coordina l’équipe di lavoro dell’atelier) si era sentita male ed era stata trasportata con urgenza in ospedale. Mariotto è stato perciò costretto a raggiungere, nella notte, la maison di via Toscana per supervisionare gli ultimi abiti di una importantissima commessa legata a un matrimonio in Arabia Saudita.