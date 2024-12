Mariotto ha palpeggiato un ballerino? "Molestie", ecco il video incriminato

08 dicembre 2024 a

Un retroscena sorprendente sulla "fuga" di Guillermo Mariotto durante la puntata della scorsa settimana di Ballando con le Stelle (ieri il programma condotto di Milly Carlucci non è andato in onda per dare spazio alla prima della Scala). A sganciare la bomba è Susanna Donatella Campione, senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Giustizia, che attacca: lo stilista e giudice del programma “ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliergli la mano”.

La senatrice sottolinea che “nessuno ha stigmatizzato il gesto”, che lei ritiene una “vera e propria molestia” sul luogo di lavoro. “Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno’ due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dal programma a seguito di violazione del codice etico – ricorda la parlamentare –. Viene spontaneo chiedersi come mai in questo caso non vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di Mariotto?”.

Alla base delle parole della senatrice c'è il video "incriminato" postato sui social e rilanciato tra gli altri da Striscia la notizia, che lo definisce la "Peggior sceneggiata sexy”. Si vede Mariotto nel dietro le quinte di Ballando con l’ospite della serata, Amanda Lear e i ballerini. Il giudice più in basso rispetto a Lear e ai danzatori, con la mano sinistra si avvicina alle parti basse di un ballerino in un gesto la cui volontarietà, tuttavia, resta quantomeno dubbia.

"Mariotto tornerà tranquillamente in trasmissione? – si chiede la parlamentare Campione – Forse la condanna di un tale odioso comportamento molesto dipende da chi lo attua? Le molestie, soprattutto se arrecate sul luogo di lavoro, sono un illecito grave a cui in Senato stiamo lavorando con spirito bipartisan affinché venga introdotto come reato nel nostro ordinamento. Il ddl del quale sono relatrice è infatti all'esame delle Commissioni lavoro e giustizia proprio in questi giorni. Fatti come quello che si è verificato durante la trasmissione Ballando con le stelle non sono tollerabili”.

Il mancato ritorno in studio per la fine del programma da parte di Mariotto aveva creato un certo imbarazzo in diretta. Lo stilista era poi apparso molto nervoso quando l'inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha provato a consegnargli il Tapiro d'Oro. Prima Mariotto gli inviato la neanche troppo velata minaccia di spegnergli una sigaretta in bocca, poi è andato via senza ritirare il "premio" che cadendo è andato in frantumi. A caldo Carlucci aveva commentato che Mariotto sarebbe tornato nel programma, ma probabilmente non era al corrente degli ultimi sviluppi della vicenda.