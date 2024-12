Mariotto, "vecchiume? Piccolo uomo": chi si infuria dopo il rifiuto del Tapiro

09 dicembre 2024 a

Deflagra il caso Guillermo Mariotto. Dopo che voci di ogni genere si sono rincorse sulla sua improvvisa uscita di scena dallo studio di Ballando con le stelle, la senatrice di FdI, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, è andata all'attacco dello stilista in merito al presunto episodio di molestie ai danni di un ballerino del programma: "Guillermo Mariotto ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto. Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro", ha detto, chiedendo un intervento della Rai. A far discutere, però, è anche la decisione del giurato di rifiutare in malo modo il Tapiro d'Oro di Valerio Staffelli e di definire il lavoro di Striscia la notizia "vecchiume" in un'intervista a FanPage.

Mariotto perde le staffe, la minaccia a Staffelli e il Tapiro va in frantumi

Dichiarazioni forti, quelle di Mariotto, che non sono sfuggite a Francesca Manzini, che spesso è stata alla conduzione del Tg satirico di Canale 5. "Questo vecchiume lavora per verità e giustizia da 37 anni! E percula gente come te che crede di avere uno stile mentre qui l'hai perso completamente", ha scritto sui social l'imitatrice senza nascondere la rabbia. "Un po' di rispetto anche per Valerio che aspetta le ore fuori al freddo per portarci a casa buonumore, verità e reazioni di chi si fa grande reagendo da piccolo uomo", ha tuonato. Resta l'incertezza sul futuro dello stilista all'interno del dancing-show di Rai 1. Stando a quanto filtra, Milly Carlucci sarebbe pronta a tornare al lavoro e a mettere mano sulla prossima puntata della trasmissione.