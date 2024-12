Guillermo Mariotto, reazione furiosa per il Tapiro d'oro: il video di Striscia la notizia

Marco Zonetti 07 dicembre 2024 a

Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le Stelle e artefice di una misteriosa scomparsa in stile Houdini nell'ultimo segmento della scorsa puntata del talent di Rai1, ha reagito piuttosto male allo scherzoso tentativo dell'inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli di consegnargli un Tapiro d'Oro proprio per la sua enigmatica assenza in diretta su Rai1. Salvo poi comparire in un video divenuto virale sui social, in cui emergeva dalle gonne di Amanda Lear aggrappandosi per rialzarsi – senz'altro involontariamente – alle parti basse di un ballerino, scostatosi all'ultimo momento.

Caso Mariotto, scappa dalla diretta: il retroscena e la reazione di Milly

Avvicinato da Staffelli all'aeroporto di Roma Fiumicino – la scena sarà trasmessa questa sera, sabato 7 dicembre, nel tg satirico di Antonio Ricci – Mariotto ha risposto in maniera piuttosto piccata (eufemismo) all'inviato di Striscia. «Questa sigaretta va a finire in un posto… Meglio che chiudi la bocca quando io scelgo il posacenere». E ancora: «Stai lontano o questo affare te lo do in testa», ha aggiunto. Poi, visibilmente innervosito, lo storico giudice del talent di Raiuno è fuggito (sì, anche questa volta) a bordo di un van. Non prima di chiudere violentemente la portiera dell’auto, sbattendola contro il Tapiro d’oro che finito a terra a pezzi.

Tapiro d’oro a #GuillermoMariotto per l’improvvisa fuga da @Ballando_Rai. Ma il giudice del talent di Raiuno si innervosisce e il Tapiro va in mille pezzi #Striscialanotizia @VStaffelli #Ballandoconlestelle pic.twitter.com/XAFbYJoSVN — Striscia la notizia (@Striscia) December 6, 2024

L'imperdibile incontro-scontro fra Mariotto e Staffelli sarà trasmesso integralmente questa sera, alle 20.35, da Striscia la Notizia su Canale5.