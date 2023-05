Le Iene, Belen Rodriguez cade in diretta tv

Valentina Bertoli 17 maggio 2023 a

Vestito attillato e tacchi vertiginosi mettono Belen Rodriguez al tappeto. Che colpo a “Le Iene”! Per aprire le danze e salutare i telespettatori, la bella conduttrice ha calamitato l’attenzione di tutti con uno stacchetto da capogiro. La ruota della fortuna, però, non ha girato dalla parte della showgirl che, all’improvviso, è finita a terra. Tra risate e forte imbarazzo, i co-conduttori hanno lanciato il primo servizio del seguito programma di approfondimento e di inchiesta di Italia 1. Sul web spunta il video del misfatto e l’argentina va su tutte le furie: “Non c’è un c***o da ridere”. Una conduzione spontanea e disinvolta non riesce a coprire gli imprevisti della diretta. Martedì 16 maggio è andato in onda l’appuntamento settimanale de “Le Iene”, il contenitore di approfondimento e di attualità di Davide Parenti e, per iniziare la nuova scoppiettante puntata, la conduttrice Belen Rodriguez ha fatto il suo ingresso. Purtroppo le scarpe alte indossate dall’argentina hanno giocato brutti scherzi: la sfilata dietro le quinte è finita con un capitombolo memorabile. Il fuori programma si è consumato dietro le quinte e ha mandato in tilt tutto lo staff. Rodriguez, per mascherare lo stato di disagio, ha iniziato a ridere e, ancora accasciata, ha esclamato: “Benvenuti a Le Ieneee!”. Poi i comici del programma, che spesso vestono anche i panni di co-conduttori, hanno raggiunto e soccorso la showgirl.

Il video, prontamente pubblicato su Instagram dalla madre della conduttrice e con tanto di risata, è subito diventato virale. Sono stati molti i commenti divertenti che hanno tempestato il post di Veronica Cozzani. Ad attirare gli occhi dei cosiddetti gossippari, però, è stata la quasi imminente reazione di Belen. La moglie di Stefano De Martino, senza tanti freni, ha scritto: “Non c’è un c***o da ridere”. Frase scritta di getto per ironia o per rabbia difficile da nascondere?