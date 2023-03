Belen e la terza gravidanza, il gesto spiazza i fan: è incinta?

Alice Antico 23 marzo 2023 a

Belen Rodriguez è incinta per la terza volta? Per i fan è quasi certo: la conduttrice tv sarebbe in dolce attesa del terzo figlio, il secondo con il marito Stefano De Martino. I sospetti erano iniziati a circolare quando la Rodriguez aveva saltata all'improvviso una puntata de "Le Iene". La lapidaria giustificazione: "Problemi di salute". Una buca in tv che non era certo passata inosservata finché oggi il gossip sulla terza possibile gravidanza è esploso sui social. Quando finalmente la showgirl è rientrata al lavoro ha solo commentato ironicamente che doveva "fare il tagliando alla macchina”.

Nessuna conferma e nemmeno smentita ma un altro piccolissimo dettaglio che ha alimentato ancora di più i sospetti dei fan sulla terza gravidanza. Su Instagram al commento di un follower: “Aspetti un terzo bimbo?” la conduttrice argentina ha messo “like”. Un cuoricino che ha scatenato il finimondo sulla possibile dolce attesa.