Belen Rodriguez aspetta un bambino? Siparietto social sulla gravidanza

Belen Rodriguez non è incinta e non sta affrontando una nuova gravidanza. «Non è vero che aspetto un bambino, ne aspetto due! (Fake news)». La showgirl ha scelto Instagram per smentire ufficialmente una sua gravidanza e posta una foto dove appare con un finto pancione mentre scherza con il suo parrucchiere Mimmo e un amico anche loro fintamente «incinti». Tra i tanti commenti divertiti sul social network anche quello dell’amica Sabrina Ferilli, che non ha potuto trattenere le risate: «Buahahahahhahahahahahahhahahahah ehhhh vedi..?!!!».

La nota conduttrice argentina ha così polverizzato i ‘rumors’ che nelle scorse settimane avevano riempito i siti di gossip ipotizzando che Belen fosse incinta del secondo figlio dal marito, il conduttore ed ex ballerino Stefano De Martino. Un ‘like’ della showgirl ad un commento di un fan che le chiedeva apertamente della gravidanza, e un’assenza improvvisa da ‘Le Iene’, avevano dato materiale a followers e media per ricamare su un’eventuale bimbo in arrivo. Al momento però, Rodriguez sembra smentirne ogni traccia. Con tanto di presa in giro alle cronache rosa.