Divorzio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? La furia sui social

Alice Antico 19 aprile 2023 a

a

a

Negli ultimi giorni stanno circolando voci sul presunto imminente divorzio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, per l’ennesima volta. Ma la Rodriguez non ci sta più, motivo per cui ha risposto sui social a gran voce. Oltre a questo, poi, la conduttrice argentina è tornata al timone della trasmissione di Italia 1 ed ha spiegato come mai la settimana scorsa è rimasta a casa sua. Nessuna separazione in vista, anzi: tenere Belen lontana dagli studi Mediaset è stato il Covid.

"Manca solo la firma". Fabio Fazio, tutto deciso: dove va dopo la Rai

“Ci siamo, benvenuti ad una nuova puntata de Le Iene. Prendete appunti: non sono incinta, non sono scappata in Argentina, non ho divorziato, non ho una crisi personale. La settimana scorsa ho saltato Le Iene perché avevo il Covid. Questo è il motivo per cui non c’ero. Ma, tranquilli, che per tutto il resto c’è ancora tempo. Vi potrò ancora deludere” - ha detto in prima serata. Poi, per quanto riguarda la sua situazione sentimentale con De Martino, Belen aveva già fatto chiarezza lo scorso Ottobre a Verissimo, dove aveva dichiarato: “Le cose vanno benissimo adesso tra noi. Certo, in passato ci sono stati alti e bassi. Ma nonostante tutto quello che abbiamo passati siamo ancora sposati e non abbiamo mai divorziato. Anzi voglio raccontarti una cosa particolare. Una volta abbiamo chiesto il divorzio, che poi non è stato mai attuato perché quando era il momento di formalizzare siamo tornati insieme. Dopo quel ritorno però ci siamo rilasciati, abbiamo ripensato al divorzio e il giudice ci ha subito detto ‘adesso però aspettate un attimo che è meglio’. Poi la richiesta è scaduta per due volte quindi siamo ufficialmente sposati da sempre. L’ho scoperto la settimana scorsa. Non è stato facile, ma ci siamo rincontrati e io ci credo. Anche se abbiamo riniziato a frequentarci con molta calma. E anche per questo motivo abbiamo aspettato a confermare. Anche se sui giornali pubblicavano già le nostre uscite”.