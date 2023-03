Amadeus: "Il prossimo Festival...". Nomi e cantanti, l'annuncio a sorpresa

Sullo stesso argomento: Meloni ha già pronto il sostituto di Fuortes: la Rai cambierà indirizzo

Francesco Fredella 07 marzo 2023 a

a

a

Amadeus sta pensando alla 74 esima edizione del Festival di Sanremo. L'annuncio arriva sui social (dove ormai è popolarissimo con il suo 1,8 milioni di followers): il conduttore e direttore artistico di Sanremo, che ha trionfato con un risultato pazzesco in termini di share e ascolti, rompe il silenzio. E dice: "Esattamente un mese fa iniziava la 73 esima edizione del Festival di Sanremo. Qualcuno già mi chiede: stai pensando alla prossima edizione? Sì, ci sto pensando. Sto pensando alla scenografia, ad alcuni nomi e cantanti. Anche ad alcune idee che vorrei mettere in piedi", dice Amadeus.

"Chi sono i miei giganti". La confessione di Leo Gassmann

"Tra un po' comincerò a lavorarci avendo un contratto anche per il prossimo anno". Il successo dell'ultimo Festival ha fatto gioire i piani alti di viale Mazzini. Lo stesso Stefano Coletta, ad esempio, in Sala Stampa al Casinò di Sanremo aveva detto in quei giorni: "Non registravamo risultati di questo tipo dal 1995". Una frase finita, subito, su tutti i siti e sulle agenzie di stampa. Una promozione a pieni voti per Amadeus, che ha riportato il Festival nella dimensione delle Gen Z.