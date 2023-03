Leo Gassmann si confessa: ecco chi sono i miei giganti

03 marzo 2023 a

Prima Sanremo Giovani. E poi il Festival, targato Amadeus, con "Terzo cuore". Ora Leo Gassmann ha pubblicato “La strada per Agartha”, il suo nuovo progetto discografico. Si tratta di un "concept album" con molteplici temi e influenze. Ieri Leo Gassmann è stato ospite di RTL 102.5 per parlare del suo nuovo lavoro musicale. «Ho immaginato di compiere questo viaggio ad Agartha, un luogo senza guerre e differenze dove ho incontrato i miei giganti che poi sono le collaborazioni del disco», dice Gassmann. «Dipende dal mood ma i miei brani preferiti sono “Volo Rovescio” e “Figli dei Fiori”, un brano che mi suscita forti emozioni. In particolare “Volo Rovescio” è una canzone che mi gasa molto, dico “aiutami a perdere il cognome che ho, aiutami a perdere il colore che ho”. Ognuno nella vita combatte con degli stereotipi, dobbiamo riuscire a vincerli con informazione e amore», continua.

Per realizzare questo album hanno lavorato amici e storici collaboratori dell'artista, che rappresentano per lui una "seconda famiglia". Con la voce narrante di Massimo Dapporto e le firme di Riccardo Zanotti, Giovanni Caccamo e Lodo Guezi, che hanno co-scritto alcuni dei brani presenti nell’album. Oltre ad alcuni duetti, come quelli con Edoardo Bennato e Will & The People, nel disco c’è spazio anche per musicisti del calibro di Gem Archer e Andy Bell, rispettivamente chitarrista e bassista di Noel e Liam Gallagher e J. Sharrock batterista dei Gorillaz. Il disco è prodotto da Matteo Costanzo e mixato da Giuseppe Taccini. "Terzo Cuore", la canzone che ha portato a Sanremo, è scritta e prodotta da Leo Gassmann, Marco Paganelli, Giorgio Pesenti e Riccardo Zanotti. «Il brano è nato da un’idea di Riccardo Zanotti, un amico. Quello del ‘Terzo Cuore’ è un concetto che affascina anche me. Non è per forza riferito ad un amore, ma anche ad un amico o semplicemente ad una persona a cui vogliamo bene. Ho pensato a tutte quelle persone che con le loro piccole e grandi azioni ci rendono la vita migliore», racconta il cantante.