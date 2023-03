Rai, Meloni non molla sulla rivoluzione: Fuortes è già fuori

07 marzo 2023 a

Carlo Fuortes e Giorgia Meloni si sono finalmente visti. Ma non cambiano le intenzioni del presidente del Consiglio, intenzionata a mettere mano ai vertici della Rai. L’amministratore delegato della tv di Stato ha incontrato il premier a Palazzo Chigi per chiarire il proprio futuro e il messaggio, riferisce il Giornale, è stato chiaro: lo sfratto è soltanto rimandato di due mesi. I due hanno esaminato la situazione economico-finanziaria di viale Mazzini in vista del bilancio consuntivo 2022 che verrà chiuso entro il mese di aprile. Dopo tale data ci sarà un nuovo incontro e lì sarà deciso il nuovo incarico dell’attuale ad.

Da mesi si susseguono i rumors sulla sua poltrona - Fuortes era stato nominato da Mario Draghi - finita nel mirino del governo di centrodestra, anche alla luce del fatto che Fratelli d’Italia non ha alcun rappresentante nel consiglio d’amministrazione della Rai. “Da tempo il centrodestra chiedeva una svolta, un riequilibrio che, comunque, Fuortes ha tentato di mostrare giocandosi tutte le carte per rimanere in sella, basta vedere l'ampio spazio dato al governo nei notiziari. Però, la situazione è precipitata con Sanremo 2023, sotto accusa per episodi che urtano la sensibilità di una fetta del Paese come il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, la foto stracciata di un vice ministro da parte dello stesso Fedez, l'arrivo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'insaputa dei consiglieri Rai. A questo si è aggiunta la questione della pubblicità occulta, sempre al Festival” è la spiegazione del quotidiano sui punti critici.

Fuortes ormai ha il destino segnato, ma nonostante ciò ha rifiutato l’offerta di diventare commissario del Maggio Musicale di Firenze. Il suo obiettivo è guidare La Scala o in alternativa il San Carlo di Napoli. Meloni ha già pronto il quadro alternativo: il nome di Roberto Sergio, attuale direttore Radio Rai, è in pole position per la carica di ad, con Giampaolo Rossi che sarebbe il direttore generale.