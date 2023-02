Quando Costanzo portò il talk in Italia: Bontà loro e la storica intervista ad Andreotti

24 febbraio 2023 a

Tra le tante innovazioni che Maurizio Costanzo, scomparso venerdì 24 febbraio all'età di 84 anni, ha introdotto nella tv e in genere nel panorama dei media italiani c'è quello che viene ricordato come il primo talk show in onda nel nostro Paese. Si tratta di Bontà loro, trasmesso su Rete Uno - il primo canale della Rai - dal 1976 al 1978. Segue il primo esperimento in questo ambito, L'Ospite delle 2 di Luciano Rispoli nel 1975, ed è il primo esempio di salotto-talk show televisivo.

La prima puntata è andata in onda dallo Studio 11 di Via Teulada, nella seconda serata di lunedì 18 ottobre 1976. La scenografia comprendeva un orologio a cucù, le poltrone degli ospiti, lo sgabello di Costanzo e l'iconica finestra che il conduttore durante la sigla iniziale chiudeva, come a dire che quanto detto nello studio sarebbe rimasto riservato...

