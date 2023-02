È morto Maurizio Costanzo, addio al campione della libertà dell'informazione

24 febbraio 2023 a

Addio al campione della libertà dell'informazione. È morto a Roma Maurizio Costanzo, il conduttore tv, autore, sceneggiatore si è spento all'età di 84 anni. A comunicarlo è stato il suo ufficio stampa.

L'inventore del talk show, un giornalista unico e dallo stile inimitabile, era nato a Roma il 28 agosto 1938. La sua carriera comincia nel 1956, a soli diciotto anni, come cronista nel quotidiano romano Paese Sera. Nel 1963 esordisce come autore radiofonico per uno spettacolo affidatogli da Luciano Rispoli a Radio Rai dal titolo Canzoni e nuvole, condotto da Nunzio Filogamo.

Costanzo ha firmato decine di programmi radiofonici e televisivi e di commedie teatrali raggiungendo la grande popolarità nel 1976, conducendo in Rai "Bontà loro".

Il suo nome però resterà sempre legato allo storico "Maurizio Costanzo show", in onda dal 1982 su Mediaset e registrato al Teatro Parioli a Roma. Tra i programmi più noti anche Buona domenica. Apprezzatissime anche le sue trasmissioni radiofoniche prima su RadioRai, poi Radio Dimensione Suono, Rtl 102.5 e Radio 105.

Quarant'anni dopo l'inizio della sua carriera tv Costanzo era ancora molto amato dal pubblico che ha premiato il talk-show più bello d'Italia con ottimi ascolti televisivi, nonostante andasse in onda a tarda sera sui canali Mediaset. Dal 1995 il giornalista era sposato con la conduttrice tv Maria De Filippi.