Maurizio Costanzo, Tiziana Panella sconvolta: "Sapete cosa ha fatto?". E Orsingher piange

È morto Maurizio Costanzo, l'anchorman numero uno per eccellenza. La notizia della scomparsa del giornalista, conduttore televisivo e radiofonico, sceneggiatore, scopritore di talenti come pochi è stata diffusa da poco dal suo ufficio stampa e il mondo dello spettacolo è sconvolta dalla notizia.

È morto Maurizio Costanzo, addio al campione della libertà dell'informazione

Tiziana Panella apre Tagadà commossa e dedica le prime parole proprio a Costanzo: "Eravamo qui a preparare gli ultimi servizi sulla guerra" racconta con le lacrime agli occhi. "Quando abbiamo appreso la notizia. Io ve lo voglio dire così: sapete chi era per me Maurizio Costanzo?" chiede ai telespettatori. "Era quella persona che mi ha inviato un mazzo di rose bianche quando è nata mia figlia". La conduttrice di La7 trattiene le lacrime ma la commozione è tanta. Prova a dare la parola anche al suo collega, il giornalista Alessio Orsingher ma anche lui è provato. "Non sapevo nemmeno se andare in onda, se fare questa diretta" confessa. "Maurizio ha sposato me e mio marito e adesso...".