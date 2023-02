Sanremo 2023, esplode il caso Instagram: pressing sulla Rai

Alice Antico 18 febbraio 2023 a

Il Festival di Sanremo 2023 passerà alla storia per essere stato il primo all’insegna dei social, con un particolare focus su Instagram, vista la presenza di Chiara Ferragni, fondamentale in questo processo. Lo stesso Amadeus in diretta internazionale ha aperto un profilo Instagram, sempre con l’aiuto della Ferragni, e in meno di 48 ore è arrivato a ben un milione di followers. C’è chi, però, pare non aver apprezzato l’introduzione di Instagram a Sanremo. Come riporta Novella2000 il consigliere d’amministrazione Riccardo Laganà si è spinto al punto di descrivere l’ultimo Festival come “schiacciato tra due poli ingombranti. La direzione artistica molto presente e pervasiva e quello Ferragni-Fedez”. In merito al coinvolgimento indiretto del social nel corso del Festival di Sanremo 2023, senza una vera partnership tra Rai e Meta se n’era già parlato in conferenza stampa.

A riguardo è intervenuto l’AD Rai Pubblicità Tagliavia che ha precisato: “Credo che l’integrazione funzioni nel rispetto degli ambiti. Per noi il Festival funziona nel momento in cui funziona la parte editoriale. Avere Chiara Ferragni e non parlare di Instagram era impossibile: le istanze editoriali sarebbero state depotenziate se non avessimo parlato di quella piattaforma”, ha detto in sala stampa il giorno dopo la finale dei Festival di Sanremo. Sempre a proposito dell’uso di Instagram senza disclaimer pubblicitari, il conduttore di Sanremo, Amadeus, l’11 febbraio in conferenza stampa ha risposto: “Quello con Instagram è stato un gioco che ha portato un balzo in avanti rispetto al passato. Ma di opportunità di collaborazioni con Instagram non abbiamo parlato. Io non ho fatto preferenze tra uno o l’altro social”.