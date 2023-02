Blanco difeso dalla madre: "Tutto concordato, così lo distruggono"

Alice Antico 18 febbraio 2023 a

La “distruzione” del palco dell’Ariston da parte di Blanco a Sanremo 2023 è ancora sulla bocca di tutti. Si parla di cause, processi, denunce, nonostante il cantante si sia scusato, anche pubblicamente con un post su Instagram. La situazione comunque è ancora molto confusa, stando ai diversi rumors che si aggirano sui social.

Ad intervenire negli scorsi giorni, però, è stata la madre del cantante, protagonista di un’intervista a “La Vita In Diretta” con Alberto Matano. La madre del noto cantante ha rivelato che il figlio, nonostante abbia amesso di aver sbagliato, è ancora oggi dispiaciuto. Si legge su “gossipetv:” “La collega di Alberto Matano ha poi intervistato telefonicamente Paola, la madre di Blanco che lavora come impiegata e non si è di certo montata la testa dopo che il figlio ha trionfato a Sanremo nel 2022 con la canzone ‘Brividi’. La donna non ha apprezzato quello che ha fatto il figlio e a suo dire ha esagerato ma quanto accaduto era “un gesto concordato”.

A quanto pare Blanco doveva distruggere alcuni fiori come fa nell’ultimo videoclip, quello de ‘L’isola delle rose’, ma poi la situazione gli è sfuggita di mano e ha finito per danneggiare tutto. Indignando praticamente tutti. Nessuno ha apprezzato il gesto del cantante al Festival. La madre ci ha però tenuto a precisare: “Riccardo è stato il primo a capire di aver esagerato, ha chiesto scusa. È un ragazzo di venti anni, non si può distruggere una persona psicologicamente. Denuncia? Non abbiamo ricevuto niente, anche questo è da capire. Tutto quello che sta accadendo ora è eccessivo”.