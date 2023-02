Sanremo, lo sfogo di Ultimo per il quarto posto. E a Domenica In...

Sullo stesso argomento: Oxa diserta Domenica In, la reazione di Venier fa calare il gelo

La 73esima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa con la vittoria del brano “Due Vite” portata in gara da Marco Mengoni. Al secondo posto Lazza, seguito da Mr Rain, da Ultimo e al quinto posto Tananai. Ultimo, all’anagrafe Niccolò Moriconi, si posiziona quindi, al contrario delle aspettative, al quinto posto, nonostante avesse occupato il secondo posto per gran parte della gara, nella classifica provvisoria.

È il secondo anno che il cantante romano partecipa al Festival, viene dato per favorito dal televoto da casa e, alla fine, non riesce a portarsi a casa il leoncino: nel 2019 è arrivato secondo e ha visto trionfare Mahmood. Quest'anno ci ha riprovato ed è arrivato quarto nonostante il suo brano “Alba” sia tra i preferiti dal pubblico sanremese. In questi giorni, più che dare attenzione al cantante e alle sue reazioni, si è puntata molto l’attenzione sullo spiacevole comportamento da parte della sala stampa che, quando Amadeus ha dichiarato la quarta posizione per il cantante romano, ha esultato in modo poco carino ed elegante. Dopo tutto, ci ricordiamo ancora che Ultimo non è noto per il suo ottimo rapporto con i giornalisti! Tanto che, persino ieri da Mara Venier, il cantate si è esibito ma poi si è dileguato a gambe levate evitando proprio le domande da parte della sala stampa. Ad ogni modo, Ultimo si è sfogato sui social non appena é terminato il Festival di Sanremo: “Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi e il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai, questo si sa”, ha scherzato il cantante tra le Instagram stories dopo la vittoria di Marco Mengoni.

Poi ha continuato: “Però almeno questa volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre, altrimenti erano ca**i... sto scherzando”, conclude il cantante, facendo ancora una volta riferimento alla polemica scoppiata con i giornalisti nel 2019 dopo essersi classificato al secondo posto, dopo Mahmood. In quell’occasione, il cantante si era lasciato sfuggire qualche parola di troppo nei confronti dei giornalisti presenti: “Voi avete questa settimana per sentirvi importanti e avete rotto il c…”, aveva asserito il cantante creando il caos in sala Stampa. La ciliegina sulla torta fu però il suo ringraziamento finale: “Sono contento per il 'ragazzo' Mahmood e di aver partecipato”.