Sanremo, i favoriti del Festival secondo i bookmaker

Sanremo 2023, ecco chi vincerà il Festival. Partito davanti a tutti un mese fa, Ultimo si conferma in cima alle preferenze dei bookmaker per il Festival di Sanremo 2023. Dopo l’ascolto in anteprima dei brani in gara nella 73ma edizione, il cantautore romano apre le scommesse sul vincitore: partito a 3, la quota è ora compresa tra il 2,60 di Planetwin365 e il 2,75 di Stanleybet.it. Dietro di lui insegue Marco Mengoni, stabile a 3,50, mentre a completare il podio virtuale degli analisti è Giorgia, passata però da 5,50 a 7.

Resiste ma perde terreno anche Madame, la cui presenza è stata al momento confermata da Amadeus: dall’8 di metà dicembre, la cantante vicentina è salita a 12, alle spalle di Elodie e Lazza, entrambi a 8 volte la posta. A quota 17 troviamo invece Tananai, di poco avanti su Mara Sattei (18). Si arriva poi a 26 per trovare Colapesce e Dimartino, dati alla pari con Levante, mentre a 28 si piazzano Ariete e i Modà. Tra quota 30 e 35 c’è invece il gruppo formato da Gianluca Grignani, Lda, Coma Cose, Mr Rain e Articolo 31. Si sale a 40 per Leo Gassmann; in fondo alla classifica dei bookie ci sono infine Paola e Chiara, Anna Oxa, Rosa Chemical e I Cugini di Campagna, in questo caso con quote che vanno da 50 a 126.