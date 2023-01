Sanremo, bomba di Vespa a Domenica In: Zelensky in collegamento nella serata finale. Bufera social

15 gennaio 2023 a

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si collegherà con il teatro Ariston per la serata finale del Festival di Sanremo. L'annuncio dato da Bruno Vespa nel corso della puntata del 15 gennaio di Domenica In sorprende la conduttrice del programma di Rai 1 Mara Venier ed è destinato a provocare reazioni ma anche polemiche. Il giornalista in collegamento con Venier ha fornito alcune anticipazioni della sua intervista al leader ucraino che sarà trasmessa martedì 17 gennaio a Porta a Porta su Rai1: “Zelensky so che voleva venire a Sanremo, in collegamento naturalmente, ho parlato con Amadeus, e gli ho potuto dire, caro Presidente lo aspettiamo per la serata finale del Festival di Sanremo", afferma Vespa. "Questa è una notizia" commenta "Zia Mara" visibilmente sorpresa.

L'annuncio di Vespa ha scatenato gli immediati commenti di tanti utenti di Twitter, molti dei quali indignati per la scelta di ospitare Zelensky in un concorso canoro. "Essendo Sanremo un evento musicale Amadeus poteva chiamare Kalush ed altri cantanti ucraini"; "A questo punto dopo Zelensky a #Sanremo2023 potresti ospitare in un colpo solo il principe Harry e Shakira così, per dire"; "Il confine tra dramma e farsa è stato ampiamente e definitivamente superato", "E poi cosa facciamo? Un bel dibattito politico/militare tra cantanti, ospiti e telespettatori? Attiviamo anche il Televoto? Quando è troppo, è troppo. Ha stufato", sono alcuni dei tweet che si leggono sul social network.