Sanremo 2023, reunion dei Pooh alla prima serata del Festival

Storica reunion dei Pooh in occasione della prima serata del Festival di Sanremo 2023. Lo ha annunciato il presentatore Amadeus nel corso di un collegamento a "Viva Rai2" con Fiorello. «Sarà un grande tributo a quella che è stata la nostra storia, hanno detto Dodi Battaglia e Red Canzian, aggiungendo che «soprattutto ricorderemo un grande amico: Stefano D’Orazio». Quella di Sanremo sarà l’occasione di una reunion con la formazione storica dei Pooh, vale a dire con la presenza anche di Riccardo Fogli.

A 6 anni di distanza dal loro ultimo concerto insieme, i Pooh hanno accettato l’invito di Amadeus e torneranno sul palco dell’Ariston martedì 7 febbraio come super ospiti della prima serata del Festival di Sanremo. Durante il collegamento con Fiorello, i Pooh hanno spiegato che hanno deciso di tornare a Sanremo perché per loro quel palco, dalla loro vittoria nel 1990 con il brano ’Uomini Solì, avrà per sempre un valore affettivo molto forte. Gli artisti non hanno voluto svelare troppo su quello che faranno insieme sul palco ma hanno anticipato che, oltre ovviamente a suonare insieme per la prima volta dopo 6 anni, faranno un grande omaggio alla musica dei Pooh e al loro «amico per sempre» Stefano D’Orazio, scomparso tre anni fa.