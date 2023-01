Sanremo 2023, la mossa di Amadeus: Egonu-Francini co-conduttrici e i primi ospiti internazionali

15 gennaio 2023 a

Completato il cast artistico di Sanremo 73. La pallavolista italiana Paola Egonu e l’attrice Chiara Francini, come annunciato da Amadeus al Tg1, saranno al fianco del direttore artistico e di Gianni Morandi nella terza e quarta serata del Festival (rispettivamente il giovedì e il venerdì) nella veste di coconduttrici. Chiara Ferragni salirà sul palco del Teatro Ariston il martedì e nella serata finale, Francesca Fagnani, invece, il mercoledì. Durante il Tg1 Amadeus ha anche svelato un altro ospite musicale, il gruppo californiano Black Eyed Peas, che si esibirà mercoledì 8 febbraio e va ad arricchire il cast di presenze che prevede, durante la stessa serata, l’esibizione storica e inedita del trio composto da Albano, Massimo Ranieri e Morandi.

"Tornano i grandi nomi internazionali" afferma Amadeus nell'edizione delle 13.30 del Tg1 domenica 15 gennaio. "Sono veramente dei grandissimi nomi, arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit in tutto il mondo: 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli. Un gruppo premiato con ben sei Grammy Awards, gli oscar della musica", ha detto Amadeus sui Black Eyed Peas, primi ospiti internazionali annunciati. Tra i nomi di cui si è parlato recentemente come possibili ospiti all'Ariston ci sarebbero inoltre One Republic, Bruce Springsteen e Sting, ma anche Jennifer Lopez, Lady Gaga e Madonna.