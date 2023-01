Striscia La Notizia, tapiro Fiorello per Nina Zilli: "Chiedo scusa". La gaffe disastrosa

14 gennaio 2023 a

Fiorello spoilera, Nina Zilli non apprezza, Valerio Staffelli consegna il Tapiro d'oro e arriva il doppio colpo di scena (c’entra il Festival di Sanremo). Partiamo dall’antefatto: lo showman, durante la diretta di “VivaRai2”, aveva rivelato che Nina Zilli è in dolce attesa, la cantante non ha gradito la violazione della privacy e ha fatto un video tra l’ironico e l’indispettito in cui mandava a quel paese Fiorello.

La gaffe è valsa al conduttore una nuova consegna del premio di “Striscia la Notizia”. Fiorello ci ha scherzato su chiedendo all’inviato un altro Tapiro così da raggiungere Belen a quota 28 “trofei” e ha precisato: “Diciamo però che la signora Zilli non è arrabbiata, la salutiamo e le chiediamo scusa pubblicamente”.

Poi la gag si è trasformata in tutt’altro: rivelazioni e frecciatine incrociate. Staffelli ha domandato a Fiorello se quest’anno sarà presente al Festival di Sanremo, l’artista ha cincischiato, ma ha capire che ci saranno collegamenti o incursioni con la kermesse presentata dall’amico Amadeus (“qualcosa faremo”). A questo punto, lo showman ha ribaltato il fronte mettendo in imbarazzo l’inviato del tg satirico: “Come mai quest’anno Mediaset ha deciso di fare concorrenza a Sanremo? Eh? Ho l’idea che sia una ritorsione per Silvia”.

Il riferimento è alla querelle sul presunto rifiuto di Toffanin di partecipare al Festival, un invito che però Amadeus ha smentito. Dopo un attimo di impaccio, Staffelli ha rilanciato: “E invece Monica Maggioni (direttrice Tg1, nda) come rosica per i suoi ascolti? Eh? Non la voleva…”, “Noooo, è sempre dalla nostra parte” ha ribattuto con ironia Fiorello.

