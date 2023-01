Sanremo 2023, il gesto di Chiara Ferragni spiazza i fan: cosa farà con il compenso

Luca De Lellis 12 gennaio 2023 a

Condurre il Festival di Sanremo non è roba di tutti i giorni. Così come non è scontato il gesto di Chiara Ferragni. Nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Parigi, a Milano, l’imprenditrice digitale ha svelato la sua decisione di devolvere in beneficenza il proprio compenso da co-conduttrice della serata inaugurale e finale della kermesse che si terrà in Liguria. Sorriso delle grandi occasioni, occhi lucidi e maglietta con scritta eloquente. “Girls supporting Girls”. Poche spiegazioni, ma significative: «Sono felice di poter annunciare che ho devoluto il mio intero compenso della partecipazione a Sanremo all’associazione D.I.RE, donne in rete contro la violenza». Perché, si dilunga la Ferragni, «ho sempre cercato di legare il mio percorso a diverse cause e quello dell’emancipazione della donna mi è sempre stato a cuore».

Sensibilità ed empatia, tra le donne deve esserci collaborazione. «La violenza non è solo fisica, ma anche psicologica ed economica. Questo progetto va nella direzione di rendere le donne libere e indipendenti». Che poi è l’unica via «per sottrarsi alle violenze domestiche». Sembra un concetto anacronistico, ormai relativo a tempi che furono. Invece è tremendamente d’attualità. Il bilancio del 2022 conta 120 donne uccise, e il numero si dilata se si prendono in considerazione le violenze in generale.

Anche la Ferragni ha ammesso di essersi infilata in rapporti tossici nella sua vita. Per questo il consiglio che si sente di offrire è di «imparare a non accettare come normali comportamenti di eccessivo possesso o gelosia». Di scena all’Ariston insieme ad Amadeus e Gianni Morandi, l’influencer da 28 milioni di followers - per limitarsi al solo Instagram - non ha ancora ben in mente cosa farà sul palco. Forse un monologo? Le chiedono. Lei risponde: «Vediamo, devo ancora decidere, di certo porterò sul palco temi che mi stanno a cuore». Un gesto alla volta.