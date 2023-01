Mediaset, l'indiscrezione su Ciao Darwin: perché salta tutto

12 gennaio 2023 a

Giallo sul ritorno di "Ciao Darwin". Secondo il sito di Davide Maggio, uno dei più autorevoli giornalisti televisivi, la messa in onda del programma gioiellino di Paolo Bonolis slitta ancora. In un primo momento, infatti, "Ciao Darwin" sarebbe dovuto tornare nei palinsesti Mediaset già nella prossima primavera. Davide Maggio, però, lancia l'indiscrezione bomba. "Salta Ciao Darwin - si legge sul sito - Al momento sarebbe appoggiato nel palinsesto del prossimo autunno". Ma perchè questa decisione? Le ragioni sarebbero da ricercare in una sorta di spending review delle reti del Biscione. "Il motivo del rinvio - spiega ancora Davide Maggio - sarebbe prettamente economico, dovuto agli alti costi della trasmissione".

E pensare che, proprio nelle scorse ore, Mediaset ha annunciato di voler far guerra a Sanremo, confermando tutti i suoi programmi anche come contro-programmazione durante la settimana del Festival. Insomma forse un programma campione di ascolti come "Ciao Darwin" si sarebbe aspettato più spazio. Intanto Bonolis e Mediaset hanno annunciato le nuove puntate di "Avanti un altro", il game show che vede Bonolis in coppia con l'amico di sempre Luca Laurenti. Ma cosa penserà il pubblico Mediaset dello slittamento di uno dei programmi più amati?