Gf Vip, Donnamaria pazzo di gelosia, cosa dice a Fiordelisi: "Perché Antonino..."

Accade di tutto. Al Gf vip Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi tornano a parlare, ancora una volta, della loro relazione nata all'interno della casa. “Non mi sento amata, io sono molto riflessiva e c’ho pensato adesso. Sento che non mi ami, non mi hai mai difeso quando mi hanno diffamata. Contro di me c’era un branco, mi hanno aggredita, hanno alzato la voce in massa. E tu non hai fatto nulla. Il branco c’era!", dice parlando con Donnamaria. E poi: "Se tu puoi essere amico di donne con cui sei stato, allora non dire a me di limitare il rapporto con Antonino dato che se anche fosse ci ho flirtato quando non eravamo fidanzati e non mi fare scenate per ogni interazione con lui. Tu stai con Micol con cui hai pure fatto roba in passato! Tu mi fai stare male, io non sono innamorata? Spero di disinnamorarmi molto presto di te. Sei una persona cattiva, me ne vado basta. Sei verbalmente aggressivo e dici cose brutte”.

Tra Donnamaria e la Fiordelisi è nato un certo feeling nel corso della casa durante questa edizione del Grande Fratello vip. “Tu non mi ami, vai da Antonino domani”, tuona Donnamaria. Che sembra geloso. Forse ha dei dubbi su Antonella. “Tu non sei mai stata aggredita da un branco, ma cosa stai dicendo? Io quando c’era da difenderti ti ho difesa. Ma qui non sei mai stata diffamata dalla massa.", dice Donnamaria. "Ragazzi surreale, questa oggi si arrabbia perché io sono andato con Micol un anno fa. Mi hai appena detto ‘fai schifo ti sei sc****o anche le amiche’. Tutto mentre eravamo a letto tranquilli. Domani tornerà Antonino vai da lui, abbi il rapporto che vuoi con lui. Non mi interessa più. Mi dici che sono possessivo e geloso quando ora ti infuri perché sono stato con Micol. Io per te ho sopportato e fatto di tutto. Quando uno è innamorato non fa stare male l’altro, tu non sei innamorata di me, accettalo. Non sei innamorata di me devi dire la verità! Questo è un incubo io non ci posso credere che questa fa così. Tu hai flirtato in cucina con Antonino davanti a tutti. Gli dicevi ‘peccato che te la sei giocata male con me’. A te dà fastidio il mio passato con Micol e io devo stare zitto che flirtavi con Antonino?", conclude.