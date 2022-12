Gf Vip, bufera sul televoto. "Chi è la preferita", panico in diretta

Alice Antico 27 dicembre 2022 a

Puntata ricchissima e frizzante quella di ieri sera, lunedì 26 dicembre, del “Grande Fratello vip”. Dinamiche, litigi, gossip, ma anche spirito natalizio si sono fatti sentire a gran voce. Innanzitutto, molte sono state le polemiche dei telespettatori nei confronti del televoto. Ma facciamo un passo indietro: nel corso della puntata, gli autori hanno voluto far credere a Edoardo Donnamaria che la sua Antonella sarebbe stata l'eliminata della serata, dovendo affrontare il televoto insieme a Oriana Marzoli, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese. Tuttavia, si trattava di una votazione da parte del pubblico per la scelta del preferito, non dell'eliminato. E da tale sfida Antonella Fiordelisi è risultata proprio la preferita.

La vittoria, però, ha sollevato parecchi dubbi tra gli utenti che su Twitter hanno manifestato con particolare durezza le proprie perplessità sull'effettiva correttezza del televoto. Secondo molti, infatti, ci sarebbero stati dei "magheggi" per far diventare Antonella la preferita dandole così la possibilità di mandare Oriana al televoto. Dunque, nel corso della serata, il pubblico sui social ha espresso tutta la propria delusione per l'esito di un televoto che non rispecchierebbe la reale preferenza della maggioranza. La polemica ha addirittura generato l'hashtag #televototruccato.

Ma non finisce qui, perché, come si era vociferato negli scorsi giorni, Sonia Bruganelli è mancata per passare le vacanze natalizie in famiglia, e la sua presenza è stata sostituita da quella di Pierpaolo Pretelli e di Soleil Sorge. Una punta di criticità e di vena polemica si è subito sentita con l‘intervento di Soleil, che si è scagliata contro Luca Onestini e contro la stessa Antonella.

Affermazioni piccanti e provocatorie le sue, che hanno generato dinamiche di lite in diretta. L’aria, specialmente tra Antonella e Soleil, si è appesantita al punto che, dopo la puntata, proprio la Fiordelisi si è rivolta a Luca Onestini per offrirgli il proprio punto di vista sulla questione: “Luca, quanto hai goduto quando ho detto a Soleil di prendere appunti? Sì, le ho detto ‘Sole, prendi appunti visto che dormi quando parlo il latino’“, ha detto la concorrente, che poi ha aggiunto: “Grazie pubblico, vi amo. Mi avete caricato un botto dopo 3 mesi in questo manicomio. Alea iacta est, grazie mille per il supporto che mi avete dato sono così contenta del risultato. L’ipertrofico ego di Antonella Fiordelisi, a poche ora dalla puntata, ha già fatto imbufalire i leoni da tastiera, che condannano le sue parole e la bacchettano sui social.