GF Vip, notte bollente per Daniele e Oriana: a letto insieme, che succede sotto le coperte

Abbracciati, avvinghiati. E va in scena un momento hot al Grande Fratello vip. Daniele e Oriana finiscono sotto le coperte, tra il frastuono del microfono e le parole pronunciate a bassa voce. Daniele Dal Moro fa marcia indietro su Oriana Marzoli e torna vicino a lei. “Io so che dentro sei una bella persona. Se tu ti mostri per la persona bella che io credo tu sia, alle persone piaci di più, non di meno. Devi credere a quello che ti dico adesso. […] Ok allora stiamo così abbracciati, ora ti do un morso“. I due gieffini si sono buttati sul letto a farsi le coccole e lei ha confessato: “Tu lo sai che io ci tengo. […] E tu mi adori, lo so e lo sento, si lo percepisco, lo sento, certo che lo sento“, dice.

Dopo una chiacchierata in veranda i due continuano a parlare a lungo. Lui chiede: “Mi devi spiegare perché tu a Nicole dici delle cose e a me delle altre. A lei hai detto che non ti piaccio. Tu devi essere chiara con lei e no non lo sei! Tu lo sai che io dico la verità anche quando mi torna contro e questo è palese. Tu vieni da me e mi dici che ti vorresti avvicinare a me, ma che hai paura di ferire Nicole. Che poi tra me e te c’è del feeling e si vede e quindi è impossibile che Nicole non l’abbia capito. Io poi non sono uno che fa così con tutte. Tu impara però ad essere più chiara e sincera". Dopo la lunga chiacchierata, però, si trasferiscono in camera da letto e scatta il "limone". I due si baciano a lungo. La scena, dopo la puntata, viene intercettata subito dal popolo della Rete. Cosa dirà Wilma Goich? Lei, una cantante dal cuore d'oro, è legatissima a Daniele. Nessun amore, nessuna infatuazione, si tratta solo di un'amicizia speciale. Punto.