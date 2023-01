Emanuela Folliero rivela a Rtl: ho rischiato di morire

Francesco Fredella 10 gennaio 2023 a

Una brutta avventura per Emanuela Folliero, che a RTL 102.5 News - nel corso di Trends & Celebrities rivela di aver rischiato la vita. "Nel giorno dell'Epifania ho preso una scossa di energia elettrica. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene", dice l'ex conduttrice di Stranamore. "Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l'ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo. Per fortuna nulla di grave. Solo tanta paura", continua.

Poi la Folliero parla della sua amica Patrizia Rossetti, reduce di recente al Gf vip. Tra loro c'è un rapporto di grande complicità, sono due signore della televisione italiane, amatissime dal pubblico. "Mi piacerebbe condurre un programma con lei", dice. "Non rincorro la televisione. Non sono drogata di telecamera. Per adesso ho un'esclusiva. Volete sapere con chi? Con la mia famiglia", conclude.