Concerto di Capodanno a Roma, nel cast Elodie, Franco 126, Sangiovanni e Madame

Roma celebra il Capodanno con "Rome Restarts 2023". Dopo lo stop dovuto alla pandemia, torna il concerto di fine anno, via dei Fori Imperiali fino al Colosseo sarà messa a disposizione di chi vorrà dire addio al 2022 assistendo all’evento pubblico che vedrà Elodie, Franco 126, Sangiovanni e Madame sul palco romano. Concerto gratuito e raggiungibile con i mezzi pubblici, la metropolitana, assicurano, rimarrà attiva fino a notte fonda per permettere il deflusso del pubblico. Il nuovo anno, invece, sarà celebrato a partire dal 1° gennaio con 70 iniziative pubbliche di Capodarte. Musei, biblioteche comunali, teatri, cinema e altri luoghi della cultura saranno aperti il primo dell’anno per ospitare concerti di musica classica, visite guidate e spettacoli. All’Ara Pacis, che ospita la mostra dedicata a Lucio Dalla, saranno proposte le canzoni del cantautore bolognese. Al Teatro del Lido di Ostia il Quartetto Pessoa proporrà un doppio omaggio ad Astor Piazzolla e a Ennio Morricone. Le Biblioteche di Roma daranno vita a una serie di eventi dedicati a Le città invisibili di Italo Calvino di cui nel 2023 si celebra il centenario della nascita.

Alessandro Onorato, assessore Grandi eventi, Sport, Moda di Roma Capitale, ha dichiarato a TeleAmbiente: «La città è sicuramente ripartita su tutto quello che è il mondo della cultura, dell’arte, dei grandi eventi sportivi, della moda, volevamo chiudere l’anno in grande stile permettendo ai ragazzi e alle ragazze, a prescindere dalle condizioni economiche, di poter vivere un momento di grande livello, in sicurezza, e quindi quattro artisti di prima fascia, che riempiono gli stadi a pagamento, in questo caso l’occasione è gratuita». Miguel Gotor, assessore alla Cultura di Roma Capitale, ha dichiarato a TeleAmbiente: «Ci saranno 70 iniziative culturali in 40 luoghi sparsi su tutto il territorio di Roma, ci sarà un grande coinvolgimento dei musei civici, saranno tutti aperti e gratuiti e il 14 di essi ci saranno delle personalità del mondo della cultura che accoglieranno i visitatori per raccontare il modo con il quale loro vivono quel museo».