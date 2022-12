Gfvip, Attilio Romita umilia Sarah Altobello

Alice Antico 13 dicembre 2022 a

La 22esima puntata del “Grande Fratello Vip 7", andata in onda lo scorso lunedì 12 dicembre in prima serata, si è aperta con un recap sugli scontri e sui vari litigi ma, soprattutto, con un’attenzione particolare su Attilio Romita e sul suo rapporto con Sarah Altobello. La complicità fra i due, fuori dalla Casa, ha scatenato le ire di Mimma Fusco, compagna del vippone, che nella puntata precedente del reality show non ha esitato nell’essere dura nei confronti di Romita. L’ex mezzo busto del Tg1, infatti, in quest’ultimo periodo si era avvicinato molto alla concorrente pugliese, lasciandosi andare anche ad atteggiamenti e frasi che non sono piaciuti per nulla alla fidanzata rimasta a casa. Mimma, quindi, non ha certo lasciato passare la cosa e sui social ha espresso tutto il suo disappunto. Il tutto è stato riportato poi a Romita durante la puntata di sabato scorso del “GF Vip” e, la notizia, ha inevitabilmente fatto rivalutare al giornalista il suo comportamento nel reality.

Un ripensamento abbastanza spinto ed esagerato nei confronti di Sarah Altobello, esagerato al punto che Romita ha fatto un confessionale choc, a dir poco maschilista e classista, che ha fatto finire il giornalista nella bufera. Questo perché il gieffino ha definito, in quel contesto, Sarah Altobello come “una donna ‘fru fru’”, mentre rispondeva alla domanda degli autori che gli avevano chiesto se avesse mai potuto immaginare una donna come lei al posto di Mimma nella sua vita. Non solo, Romita ha chiaramente detto che non porterebbe mai una come Altobello nel suo entourage fatto di gente acculturata, perché fondamentalmente gli farebbe fare una brutta figura.

Dure le critiche per questo giudizio sessista, sia da parte degli inquilini della Casa di Cinecittà, sia da parte dello stesso Alfonso Signorini in studio, assieme anche a Sonia Bruganelli. Inutile dire quanto Sarah Altobello si sia sentita offesa da queste parole, soprattutto in rapporto a tutte le cose che i due concorrenti avevano condiviso e in nome del rapporto che avevano creato nel reality. Come se non bastasse, Mimma ha anche scritto una lettera piena di risentimento e rabbia verso Attilio e pare che, per quest’ultimo, sarà molto difficile ricucire il suo rapporto di matrimonio una volta fuori dal programma.