GF Vip, Signorini annuncia il colpo di scena: chi rientra nella casa

Colpo di scena nella casa del Gf Vip. Come annunciato dal conduttore Alfonso Signorini nella puntata del 5 dicembre, una vip farà ritorno nella casa per una settimana, senza partecipare però al gioco. Sarà solo un'ospite che provocherà un terremoto emotivo nella casa.

La Vip che avrà la possibilità di rientrare nella casa è Ginevra Lamborghini, squalificata dal reality a causa di una sua frase controversa contro Marco Bellavia. Il motivo del rientro della concorrente riguarda il 'triangolo virtuale' tra lei, Antonino e Oriana. L’ex di Belen Rodriguez (Antonino Spinalbese) ha intrecciato una relazione con l' influencer venezuelana (Oriana Marzoli) e Signorini ha pronto un asso nella manica per metterla alla prova. Si tratta proprio del rientro di Ginevra Lamborghini, con la quale Antonino ha sempre dichiarato di avere avuto un’intesa speciale che però non si è mai concretizzata a causa, probabilmente, della squalifica della ragazza e della sua relazione fuori la casa. Il rientro è previsto per lunedì 12 dicembre, dopo un periodo di quarantena.