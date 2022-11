GfVip, la rivelazione di Franco Oppini. Perché ho rifiutato tanti soldi

Francesco Fredella 18 novembre 2022 a

a

a

Chi l'avrebbe mai immaginato: Franco Oppini dice no a Signorini per tornare a teatro con Barbara d'Urso. La notizia, blindata fino a poche ore fa, è lui stesso a svelarla in radiovisione su RTL 102.5 News nel corso di un collegamento al telefono. “Da gennaio comincerò le prove di "Taxi a due piazze", qui declinato al femminile. Nell’originale c’è un tassista uomo con due mogli mentre il nostro spettacolo prevede una tassista donna con due mariti", dice l'attore che è legato ad Ada Alberti. Poi parla della d'Urso così: "Barbara è una macchina da guerra, mentre faremo lo spettacolo continuerà con "Pomeriggio Cinque". Faremo le prove al mattino, dalle 10 alle 14, per permetterle di andare in studio a preparare la trasmissione”.

Lo scivolone di Attilio Romita, quella frase su Oriana Marzoli: cosa è accaduto in veranda?





Alla fine sgancia la bomba: Signorini lo voleva al Grande Fratello vip, dove lo scorso anno c'è stato suo figlio Francesco. “Per il teatro, per il Goldoni e per Barbara, ho rinunciato al Grande Fratello. Mi hanno fatto una bella offerta ma ho rinunciato perché il teatro è la mia vita e mi permette di lavorare per tre anni, anche se non prenderò gli stessi soldi. Ne ho parlato con Signorini che ha capito la mia situazione”, conclude.