Gfvip, la sorella di Antonino Spinalbese spunta nella Casa

Sorpresa per Antonino Spinalbese. Stasera al GfVip arriva sua sorella, Signorini blinda un'altra puntata del reality di Canale 5 con tantissime emozioni. La sorella dell'ex di Belen si prepara a fare il suo ingresso nel giardino della casa più spiata d'Italia. Antonino, che ha una bimba di nome Luna Marie, potrebbe emozionarsi ed esplodere. Da settimane è al centro di questo reality con il flirt che sta vivendo con Oriana ma resta senza dubbio uno dei concorrenti più forti. Uno di quelli che potrebbe vincere l'edizione del reality in corso. Ma è ancora presto per tirare le somme.

Qualche sito, però, parla di un ritiro immediato. Sembrerebbe tutt'altro: Antonino, stasera, incontrerà sua sorella e tutto questo sarà come un'iniezione di adrenalina che potrebbe dargli la spinta a fare ancora meglio. L'ex di Belen è carichissimo. Moltissimi suoi fan si stanno domandando cosa potrebbe accadere stasera. Una gola profonda, però, ci fa sapere che gli autori e Signorini stanno preparando una puntata bomba. Tenetevi pronti. Le emozioni sono assicurate.