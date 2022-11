Gfvip, Attilio Romita scivolone su Oriana Marzoli. La frase che fa infuriare i social

Francesco Fredella 10 novembre 2022 a

Una battuta infelice, forse nulla di più. Ma la frase (choc) di Attilio Romita potrebbe aprire una nuova polemica. E in Rete c'è chi chiede provvedimenti. Cosa è accaduto? Attilio Romita, uomo di grande classe e cultura, è sempre molto attento alle parole che usa nella casa del Grande Fratello Vip, ma si è lasciato andare durante una chiacchierata in veranda con Charlie Gnocchi e Luca Onestini. Si stava parlando di Oriana Marzoli, e ha detto: “Ma con una così ci faresti dei figli? Però illuminatemi, perché io sono veramente di un altro mondo rispetto a questo. A dire la verità quando io guardo negli occhi una ragazza come Oriana, penso a una sola cosa: che li si può fare un giretto una schiacciatina, una bottarella. Non lo so ma io penso questo. Scusate ma voi incontrate una ragazza così effervescente, così sicura di sé, che in ogni reality si cucca un fidanzato, cosa pensate? Che progetto mentale fate quando la guardate? Quindi cosa vi viene in mente? Che ragionamenti fate ragazzi dai”.

Subito è intervenuto Luca Onestini, che ha rimproverato Romita.“No io mi dissocio da questa. No da te Attilio non me l’aspettavo una roba del genere. Ma tu non è che devi fare un progetto di vita con una in un reality", ha detto. Sui social, intanto, è montata la polemica. “Spero solo che il Grande Fratello chiuderà il televoto”, hanno scritto alcuni telespettatori. "Mi vergogno di aver salvato uno come Attilio Romita. Dire queste cose di Oriana che è solo da una notte e che non è da figli. Che schifo sta roba”, hanno commentato altri.