Gfvip, Pamela Prati disperata, spunta la foto con Mark Caltagirone

Al Grande Fratello Vip torna Mark Caltagirone, anzi tutta la storia del fantomatico uomo che la Prati avrebbe dovuto sposare. Ma quel Mark, ricco e facoltoso come si diceva, non è mai esistito. Pamela racconta di essere stata presa in giro, di essersi ritrovata all'interno di una truffa amorosa. Signorini ripercorre la vicenda punto per punto. Parte da lontano. Manda in onda i filmati e gli audio vocali che la Pamela aveva scambiato con il fantomatico Mark: circa 400 al giorno per un anno. Poi va in onda un pezzo dell'intervista a Eliana Michelazzo, che la scorsa settimana è stata ospite di Verissimo. “Una delle tue ex agenti, Eliana Michelazzo, è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin e ha rilasciato una lunga intervista, in cui ha raccontato la sua verità. Ha detto che secondo lei tu sapevi che l’uomo con cui ti eri fotografata non era Mark Caltagirone e per questo motivo sapevi che lui non esisteva", dice Signorini.

La Prati vuota il sacco. Piange. Si riapre una ferita mai aperta e parla di quelle foto, che fecero il giro dei giornali, in cui si vedeva lei insieme ad un uomo con il cappellino in testa (che sarebbe stato il finto Mark). “Me l’hanno combinata loro [le due manager, ndr] e anche Mark che mi ha detto: “Amore ascolta, devi fare questa cosa per me, devi fare delle foto con un mio amico, bisogna assolutamente farlo e poi saremo liberi di vivere il nostro amore alla luce del sole“. Io credo che fossero tutte e due [le manager, ndr] dietro, mi hanno fatto fare questa paparazzata. Anche la persona che ha fatto le foto con me è stata ingannata, lui è una bravissima persona. Ho fatto quelle foto e Mark mi ha ringraziata. La story in auto con il finto Mark? Io non mi sentivo a mio agio, però so che lo stavo facendo per il mio amore. Poteva chiedermi qualsiasi cosa. Poi sempre sotto quella pressione, queste minacce, quella forzatura”, racconta. Secondo la tesi della Prati ci sarebbe un uomo, che lo scorso anno è stato intervistato da Giletti, che si è prestato a fare quelle foto. Ma Pamela l'avrebbe fatto, come lei stessa dice, sotto una sorta di ricatto amoroso. Quelle foto e quel caso finì su tutti i giornali e nei programmi più seguiti, tra questi "Live Non è la D'Urso" che fece una vera e propria inchiesta.