Gfvip, Sarah Altobello si confessa: ho preso una cotta per uno dei concorrenti

Sarah Altobello senza freni. La nuova concorrente del Gfvip, simpaticissima, adesso potrebbe avere una cotta per un vippone della casa più spiata d'Italia. Andiamo per gradi. Appena entrata al Gf vip non aveva nascosto una certa simpatia per Attilio Romita, l'ex mezzobusto del Tg1 che sta conquistando tutti. Ora la sosia di Melania Trump rivela qualcosa di particolare a Micol Incorvaia: una cotta per un inquilino già giovane di lei. E dice: “Sì c’è uno che mi interessa. Lui è più piccolo di me. No! Non sono tutti più piccoli di me, non ho detto la mia età amore. Però io dei messaggi li ho lanciati. Cioè, un po’ secondo me potrebbe aver capito. Però io non posso fare tutto. Non so se ha proprio recepito, a dire la verità. Io lo guardo in un determinato modo, però magari lo capisco solo io che ne so. Siccome nella vita io me la canto, me la suono e va sempre in questa maniera. Ma non è che voglio sbilanciarmi. Qui non mi accorgo se dall’altra parte c’è una risposta. Secondo me fuori è più facile: un telefono, messaggi queste cose qui. E vedi tutto".

La chiacchierata non sfugge alle telecamere del Grande Fratello Vip, sempre molto attente a quello che accade nella casa. "No amò, io non sto vedendo. Il fatto è che non voglio fare un buco nell’acqua, capiscimi", dice ancora Altobello. "Prima di buttarmi voglio avere un riscontro. Ho paura che non capisca perché io faccio battute con tutti e li prendo in giro. Lo faccio anche con questa persona, con lui in modo particolare. Però sento vibes strane e belle, vibrazioni e onde. Ci sta, però, che sia una cosa solo da parte mia e che mi sto dicendo io. Quando sei a contatto con delle persone scatta la selezione naturale. La tua mente screma e si adatta. Magari fuori nemmeno l’avrei calcolato. Non me l’aspettavo di prendermi qui dentro. Per niente. Non credevo che mi sarebbe successo. Diciamo che è stata una cosa arrivata a sorpresa”.



Ma di chi si tratta? Chi sono i concorrenti più giovani? Ecco i nomi: Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro, Edoardo Donnamaria George Ciupilan, Luca Onestini, Luca Salatino e Luciano Punzo. Uno tra loro potrebbe essere quello su cui punta Altobello. E sui social già non si parla d'altro.