Gfvip, spunta il fidanzato (presunto) di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi, concorrente del Grande Fratello Vip, è fidanzata? Secondo la sua amica più stretta, Ilenia Virno, sarebbe single (la ragazza di Salerno, qualche settimana fa, ha rilasciato un'intervista a RTL 102.5 News). Adesso, invece, spunta un'indiscrezione legata al suo conto. A rompere il silenzio è un presunto fidanzato, Gianluca Benincasa. Che racconta la sua versione dei fatti a FanPage. “Anche il padre di Antonella ha sminuito la nostra storia. Lei stessa lo ha fatto nella Casa, parlando di me come il suo migliore amico. Credo avesse paura di compromettere il suo percorso. È vero, tra noi per anni c’è stata un’amicizia, ma poi ci siamo amati davvero. E non abbiamo mai realmente messo un punto alla nostra storia", dice. Poi aggiunge: "Ci siamo conosciuti in modo bizzarro. Nel 2017 mi ha contattato su Facebook una ragazza con un profilo fake di Antonella. Ci siamo dati una serie di appuntamenti ma ovviamente non si è mai fatta trovare. Dopo mesi ho incontrato per caso la vera Antonella, in un locale di Salerno. Siamo diventati amici, nel frattempo abbiamo avuto altre storie. Lei ha avuto diverse frequentazioni, molte delle quali solo con lo scopo di creare gossip, come quella con Francesco Chiofalo".

Ma tutto questo cosa significa? La Fiordelisi è realmente fidanzata al momento oppure è entrata nella casa da single? "Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GFVip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati da innamorati. Il nostro rapporto non è mai stato realmente chiuso”, conclude. Caso chiuso? Forse. Qualcuno già pensa che ci possa essere, molto presto, un confronto tra Gianluca e Antonella. Alfonso indagherà molto presto.. (Ex?) fidanzato di Antonella Fiordelisi pronto ad un confronto. Il forse ex fidanzato della Fiordelisi ha anche detto di essere disponibile a incontrare la gieffina. Soltanto con un faccia a faccia Gianluca Benincasa potrà mettere un punto alla loro storia.