Caso Marco Bellavia al Gfvip, parla l'ex moglie: cosa ha detto allo psicologo

Il caso (o caos, scusate il gioco di parole) Marco Bellavia non finisce qui. Il concorrente del Grande Fratello è uscito dalla casa mostrando segni di cedimento. Ma è stato bullizzato da alcuni concorrenti e ci sono state squalifiche e uscite (Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci). Ora parla l'ex moglie di Bellavia, che racconta al settimanale DiPiù: "Marco ha avuto un colloquio di 3 ore con la psicologa del Gfvip prima di essere ritenuto idoneo”. Poi, la moglie dell'ex conduttore di Bim Bum Bam dice: “Non ha mai avuto problemi psicologici. Mai una crisi, nemmeno una crisi di pianto ma è sempre stato un uomo forte, allegro e giocherellone che purtroppo, però, non ha mai avuto molti amici, soltanto troppi conoscenti. Prima di entrare nella casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora a Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato per 3 ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi”. Ma da parte degli autori del Grande Fratello vip nessun commento. Gli psicologi non hanno ancora parlato.

La frase più brutta è stata quella pronunciata da Ginevra Lamborghini, che è stata squalificata e ha avuto un attacco di pianto isterico in studio. Ora racconta di aver chiesto scusa (dopo averlo fatto pubblicamente) a Marco Bellavia. “Se gli ho scritto? Assolutamente sì! Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco Bellavia. Però non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile. La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo. Di potergli parlare, poterlo abbracciare e cercare di superare insieme questo brutto momento che lui sta attraversando. Perché io gli sono vicina. Quindi assolutamente mi andava di scrivergli”, dice.