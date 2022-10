Le Iene, così Belen Rodriguez manda in tilt i telespettatori

Valentina Bertoli 05 ottobre 2022 a

Ritorno in grande stile per Belen Rodriguez. La conduttrice, da sempre icona di femminilità e glamour, accompagnata da Teo Mammucari, è riapparsa al timone della nuova edizione de Le Iene, storico programma di attualità di Italia 1 con inchieste dal tono irriverente e satirico. La bellissima argentina ha vestito per la prima volta i panni da inviata, ma ad attirare gli occhi dei telespettatori è stato un look total white da capogiro: l’inedito completo mannish (dal taglio volutamente maschile) ha permesso di intravedere un corpetto in pizzo che lasciava poco spazio all’immaginazione. Elegante e sexy, la “iena” Belen continua a lasciare tutti senza fiato.

Come ogni autunno che si rispetti, è tornato in onda in prima serata lo show Mediaset di intrattenimento ed inchiesta “Le iene”. Si ripete l’apprezzata co-conduzione Rodriguez-Mammucari. I due, simpatici e scaltri, hanno dimostrato di saper coniugare divertimento e serietà. Tra servizi esclusivi e gag spiritose, i padroni di casa, affiatati più che mai, hanno spopolato durante la puntata di debutto di ieri, martedì 4 ottobre. Come sempre, però, a mandare in tilt il pubblico è stato l’outfit di Belen. Dopo spacchi vertiginosi, stringhe bondage e maxi scollature, la conduttrice ha stravolto il suo stile, confermando il desiderio di essere ricordata non solo per un fisico mozzafiato ma anche per un animo coraggioso e impertinente. La grande novità del programma, infatti, sta proprio nella scelta della Rodriguez di occuparsi di un servizio sulla dismorfofobia (disturbo psicologico che crea una preoccupazione cronica e immotivata per un presunto o reale difetto fisico) e di incontrare persone colpite da questa patologia, psicologi e specialisti. Alle prese con un servizio dal taglio giornalistico, Belen ha dimostrato ancora una volta di saperci fare. Dopo le iniziali risate dovute ad alcune dichiarazioni di Fabrizio Corona sull’uso della chirurgia estetica, la conduttrice ha sapientemente ammesso di concedersi qualche “ritocchino” ma si è anche schierata contro gli eccessi e l’illusione del raggiungimento della perfezione: “Mi facevano i complimenti solo perché ero Belen, non ci credevo. Io sono pro ritocchino, ma in disaccordo con i professionisti che rafforzano i disturbi. Chi ha disturbi non sta bene. Bisogna affidarsi a professionisti che non devastano le facce”. Elegante e provocatoria, l’argentina è scesa in campo come una vera e propria “iena” ma non ha abbandonato quel tocco sensuale che la rende da anni la showgirl per antonomasia. Un tailleur pantalone, firmato Ermanno Scervino, ha reso la conduttrice una business woman autentica e chic. Pantaloni palazzo a vita alta e giacca avvitata in tinta sono stati abbinati a un corpetto di pizzo scollato e trasparente, capo dal tocco sexy che ha confermato la bellezza irresistibile della conduttrice. Décolleté nere Ninalilou, gioielli Cartier tempestati di pietre preziose, make-up minimal e sorriso raggiante: Belen ha riconfermato la sua capacità di mandare tutti in visibilio.