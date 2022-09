GF Vip, Antonino Spinalbese e il nuovo retroscena su Belen: “Mondi distanti e fughe”

Francesco Fredella 22 settembre 2022 a

Antonino Spinalbese, l'ex di Belen Rodriguez, è uno dei concorrenti modello di questa edizione del Grande Fratello vip. Stasera la seconda puntata e l'arrivo nella casa di nuovi inquilini, tra questi anche Wilma Goich e Giovanni Ciacci. Ma Antonino, che ha avuto una relazione con Belen ed è diventato famosissimo, è già uno dei più amati dal pubblico. Intelligente, bello, sensibile. E non solo. Ma da indiscrezioni, Belen avrebbe messo in guardia Antonino: l'argentina non vorrebbe che il suo nome fosse pronunciato nella casa più spiata d'Italia. Niente gossip. Ma Charlie Gnocchi ha chiesto al coinquilino come mai è finita la relazione con la Rodriguez. Spinalbese ha iniziato a raccontare dicendo che "se ne andava di casa". Poi la regia ha subito cambiato stanza. Tutto censurato. Come mai?

"Doveva andare così”, aveva dichiarato prima di entrare nella casa Spinalbese. “C’erano i fotografi, i gossip, il suo mondo. C’erano poi tanti problemi che si sono creati. Eravamo due cose troppo diverse, due mondi distanti. Se uno si vuole bene dici che basta? Oddio non lo so se basta il bene in una storia. Adesso penso che doveva andare così. Poi io me ne andavo sempre di casa. Litigavamo e me ne andavo, scappavo. Io odio i litigi e quindi reagivo scappando. […] Dopo quello che è successo, se non fossi diventato padre sarei andato via all’estero”, aveva detto.

Dalla storia lampo con Belen è nata Luna Marie, una bimba bellissima. "Per me è tutto. Mi manca ma so che fuori ha tutto l’amore. Ha la madre e anche tutti i nonni. Sì ha mia madre e poi i genitori di lei che sono entrambi in Italia. La piccola è nata a Padova, perché c’è un reparto super specializzato nel far nascere i bambini. Sì c’è un team molto rinomato per questo", racconta ancora. "Avere un figlio ti cambia totalmente la vita. Pensa che io da giovane volevo sposarmi e non volevo figli. Dicevo sempre che non mi vedevo papà e invece poi la vita ti mette davanti a cose inaspettate. Però non rinnego nulla con la mia ex, anche perché poi abbiamo avuto una bimba splendida“. Preparatevi, nel corso del reality le emozioni non mancheranno.