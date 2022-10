Tu Sì Que Vales, Teo Mammucari se la prende con Belen: una scena imbarazzante

02 ottobre 2022 a

Non convince né Teo Mammucari né Rudy Zerbi e lo studio resta in silenzio. Fa fiasco Belen Rodriguez a "Tu Si Que Vales", il programma di Maria De Filippi del sabato sera, che vince l'auditel. Nella puntata di sabato 1 ottobre la showgirl tenta di imitare l'attrice Meg Ryan nella celebre scena del film Harry ti presento Sally, quando al tavolo di un ristorante finge di avere un orgasmo.

La scena serve al giudice Gerry Scotti per guadagnare un bonus nella gara ma la prova della conduttrice argentina delude tutti. E Teo Mammucari ci mette il carico da novanta: “Sembra che stai sulla tazza, è crollato un mito". Zerbi gli va dietro: “Io sono così sul water”. Ma Belen ribatte: “Se dovessi fingere per davvero non te ne accorgeresti” risponde. Occhi sgranati e silenzio in studio.