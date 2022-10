GF Vip, la frase choc di Ciacci su Marco Bellavia crea il panico. "Seri provvedimenti" cosa succede

Francesco Fredella 03 ottobre 2022 a

Dura reazione di tutti gli ex Gieffini contro questa edizione del Grande Fratello Vip. Purtroppo è accaduto quello che nessuno avrebbe immaginato: Marco Bellavia è stato bullizzato. Preso di mira dal branco (i gieffini) per una sua debolezza ed un problema psicologico che ha esternato. L’ex conduttore di Bim Bum Bam ha solo chiesto aiuto, ma non è stato ascoltato. E' uscito dalla casa ed il mondo della Rete - oltre ai telespettatori - lo sta difendendo. Stasera, durante il serale, potrebbe accadere di tutto.

Gli ex concorrenti rompono il silenzio: Jessica Selassié, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta, Miriana Trevisan, Veronica Satti, Stefania Orlando tutti contro gli attuali concorrenti. Insomma, rimpiangiamo l'amore libero di Alex Belli e Delia Duran, che tanto fece divertire il pubblico.

E poi quella frase di Giovanni Ciacci: eccessiva, fuori luogo. Non sono arrivate le scuse ed è questa la cosa più grave. Il costumista, lo ricordiamo, aveva detto: "Un Marco ce lo siamo già levati dai cog**oni". Il web s'indigna contro Ciacci e non solo. Il costumista, che lotta da sempre contro i pregiudizi, stavolta ha sbagliato. E deve chiedere scusa. Ma le scuse non arrivano. Purtroppo.

Intanto, i concorrenti temono che stasera possa accadere qualcosa di veramente grave. Provvedimenti contro di loro? Oppure la solita ramanzina di Alfonso Signorini? Se andassero al televoto tutti coloro che hanno detto parole fortissime contro Bellavia probabilmente uscirebbero senza dubbio. Si vocifera, però, che stanno per arrivare seri provvedimenti.