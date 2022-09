GF Vip, Soraia difende Luca Saladino e spara una cannonata contro Sara Ceruti

Francesco Fredella 23 settembre 2022 a

a

a

Adesso Soraia difende il fidanzato Luca. E parte l’attacco nei confronti di Sara. “Ha incoraggiato Elenoire!”, sbotta. Soraia Ceruti è intervenuta a gamba tesa sull’amicizia tra Luca es Elenoire Ferruzzi (non dimentichiamo che i due concorrenti hanno I due vipponi ieri notte hanno litigato nella notte dopo che lei si è dichiarata apertamente). Ci sarebbe un persona ad aver provocato tutto questo, Sara Ceruti. Secondo Soraia sarebbe colpevole di aver fomentato Elenoire. “La grande amica di Elenoire: Sara! Colei che è stata la prima a incoraggiarla in questa cosa e ora dice che scherzava? E vedrai! Sventolare bandiera gialla!“, commenta su Instagram di Soraia.

Poi un lungo sfogo: “Buongiorno a tutti, scusate ma non ho resistito a pubblicare quello che è successo questa notte perché la falsità di alcune persone veramente non ha limiti. Appunto sto parlando si Sara Manfuso. Scusate ma questo commento dovevo proprio farlo. Non ce l’ho con il mio grande amore Luca, lui non ha sbagliato niente ed era palesemente evidente che giocava e scherzava con Elenoire. Ma la falsità di Sara che dice a Luca che scherzava, quando in realtà è stata la prima ad incoraggiarla, quindi giudico un po’ il fatto di non essere stata un’amica sincera nei confronti di Elenoire. Poteva risparmiarsi certi discorsi che andavano ad illudere appunto Elenoire. Tutto qui ragazzi”.

Ma dallo staff di Sara replicano duramente. “Riteniamo le dichiarazioni della fidanzata di Luca Salatino profondamente transfobiche e discriminatorie nei confronti di Elenoire, oltre che scorrette nei confronti di Sara. Sara è da sempre dalla parte delle amicizie che nascono e non c’è niente di male nell’accogliere, senza giudizi, le confidenze di un’amica”, scrivei sui social lo staff di Sara.