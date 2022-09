Gfvip, chi è il fidanzato di Gegia. La scoperta dei telespettatori

Francesco Fredella 30 settembre 2022 a

Non è Mark Caltagirone, il fantomatico fidanzato della Prati (che per mesi e mesi ha monopolizzato l'informazione). L'uomo di Gegia, un turco dallo sguardo intenso, esiste davvero. E lei ne parla nel corso della puntata del Gfvip. Si sono conosciuti a Istanbul in aeroporto, lui ha 20 anni più di Gegia. I due si sentirebbero quotidianamente su WhatsApp parlando in una lingua a metà tra il turco e l'italiano.

Mehmet esiste. E su Twitter l'hanno trovato subito i telespettatori più curiosi. “I nostri amici di Twitter sono andati a scovare questo Mehmet, gli hanno scritto e lui sostiene di non conoscerla. Ha anche insultato chi l’ha contattato! E’ lui, quello della foto. Uno di Twitter l’ha contattato e lui l’ha insultato dicendo “lasciatemi stare, io non la conosco”, tuona la Salemi dalla postazione social. Bello, brizzolato. Aitante. Adesso Mehmet sta facendo sognare tutti nel corso della sua partecipazione al Gf vip: non è stato ospite fisicamente ma solo per mezzo di una citazione. Per questo motivo, quindi, il pubblico l'ha voluto trovare in Rete. Arriverà una sorpresa per Gegia? Il Gf vip riuscirà a mettersi in contatto con lui? Per adesso la vippona vuole sognare e spera di vederlo di nuovo. Magari non in aeroporto. E nemmeno in videochiamata.