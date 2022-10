GF Vip, Ginevra Lamborghini rivela quanto guadagna al mese: "Non mi vergogno"

01 ottobre 2022 a

Ginevra Lamborghini contro Giale De Donà. Le due concorrenti della nuova edizione del GF Vip si sono rese protagoniste di una lite furiosa scaturita dalle accuse della Lamborghini sullo stile di vita ostentato della De Donà. L'opinionista Sonia Bruganelli è intervenuta in difesa di Giaele ricordando a Ginevra di essere l'ereditiera dell'impero Lamborghini. Dopo la trasmissione Ginevra si è sfogata con Nikita Pelizon sottolineando di avere uno stipendio normale.

"Mi dicono che non posso parlare per la famiglia ricca dalla quale vengo. Lavoro tutti i giorni nell’azienda. Ho lo stipendio classico di una dipendente normale! Prendo 1250 euro al mese e non mi vergogno di dirlo" ha spiegato Lamborghini. Una dichiarazione che non è passata inosservata e che ha scatenato stupore oltre che diverse polemiche, soprattutto sui social.