Da noi...a ruota libera, Mussolini spiazza Fialdini: vuoi vedere che divento fluida anch'io

Imbarazzo generale su Rai1 dov'è andata in onda "Da noi...a ruota libera", trasmissione domenicale condotta da Francesca Fialdini. L'ospite era appena arrivata in studio, quando si è lasciata andare alle prime confessioni fuori dai denti: ‘Nella mia vita sono sempre andata a ruota libera. Forse anche troppo. Ho sofferto per la mancanza di mio padre nella mia infanzia. Ho vissuto in una famiglia di donne, i miei si sono separati quando avevo quattro anni e avrei avuto bisogno di una figura paterna. Si impara solo dalla sofferenza e la felicità".

Bellissima, di rosa vestita, fresca della sua esibizione a "Tale e Quale Show" nei panni di Rosanna Fratello, Alessandra Mussolini si è raccontata senza barriere e senza filtri. La sorpresa, però, è arrivata sul tema delle discriminazioni: "Basta con questo sesso e sessualità. Ognuno è fluido come vuole. Vedendo quanto soffrono gli adolescenti, quando hanno paura di dire la verità in famiglia, mi viene da dire che ognuno deve poter essere fluido come vuole". E conclude spiazzando Francesca Fialdini: "Vuoi vedere che divento fluida anche io?".