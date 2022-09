Elena Sofia Ricci svela in televisione la verità su Suor Angela

26 settembre 2022 a

a

a

L'addio al personaggio di Suor Angela ha fatto scalpore. E adesso la sua interprete, Elena Sofia Ricci, svela i retroscena di quella sofferta decisione. Elena Sofia Ricci è stata ospite di Francesca Fialdini a "Da noi...a ruota libera" dove ha fatto alcune importanti confessioni. In particolare ha svelato un retroscena sull’addio a Suor Angela: “Che Dio ci aiuti è la serie più longeva che ho fatto, non riuscivo a separarmi da Suor Angela perché l’ho tanto amata, porta il nome di mia nonna. Però c’è un momento in cui lascio la serie. Il mio personaggio non aveva più molto da dire e io ho bisogno di rinascere in altri panni”.

x 1 / 6

Emozioni in diretta, poi, per l'attrice che si commuove davanti al video messaggio della sorella Elisa: "Conoscere mia sorella è stato un percorso molto difficile, lei è una grande coreografa, una danzatrice incredibile. Ha rimesso in equilibrio tutta la mia vita". "Da noi...a ruota libera" si conferma un salotto rassicurante dove i personaggi famosi (e non) si raccontano senza pregiudizi, merito anche della padrona di casa, Francesca Fiandini, capace di mettere a proprio agio gli ospiti da lei intervistati con professionalità. In continua crescita gli ascolti del programma che ha conquistato 1.629.000 spettatori pari al 14,68% di share, registrando picchi di 2.200.000 spettatori e superiori al 18,5% di share. Superstar di puntata Elena Sofia Ricci intervistata da Francesca Fialdini si commuove per la sorella ritrovata e svela la verità su Suor Angela.