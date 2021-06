Mediaset, come cambia la domenica. Ipotesi Anna Tatangelo e Silvia Toffanin per la rivoluzione

Giada Oricchio 30 giugno 2021 a

Anna Tatangelo è l’anti Mara Venier. Mediaset avrebbe sciolto la riserva e deciso a chi affidare l’intrattenimento domenicale della prossima stagione. Domani, 1° luglio, saranno presentati i palinsesti e vedremo se sarà confermata l’anticipazione “boom” del sito “davidemaggio.it”. Contro la “Domenica In” da ascolti record di Mara Venier e il sufficiente “Da noi, a ruota libera” di Francesca Fialdini sarà schierato il reboot di “Scene da un matrimonio” con la conduzione di Anna Tatangelo che passerà il testimone a Silvia Toffanin per una versione festiva di “Verissimo” (in onda anche il sabato).

L’esperto di tv Davide Maggio sottolinea: “Se la scelta di Verissimo la troviamo sensata e soprattutto vincente rispetto al fiacco “Da noi a ruota libera”, qualche perplessità la nutriamo per la scelta dello slot immediatamente precedente. Non solo Scene da un Matrimonio ha già avuto modo di dimostrare una certa debolezza, ma non troviamo particolarmente indovinata Anna Tatangelo nel ruolo di conduttrice, per giunta in un programma per il quale è richiesta una certa empatia che la cantante non ha”.

Tuttavia, l’ex compagna di Gigi D’Alessio, nel ruol odi giudice di “X Factor” e “All Togheter Now” ha dimostrato una certa presa sul pubblico. Sta di fatto che a Cologno Monzese è in atto una vera e propria rivoluzione. Dopo anni di dominio, Barbara D’Urso cede lo scettro. Archiviati “Domenica Live” e “Live non è la D’Urso”, reduci da una stagione di bassi ascolti, e smentita l’indiscrezione del ritorno dello “Show dei record”, alla conduttrice napoletana (al momento) resta solo la roccaforte quotidiana di “Pomeriggio 5” che da settembre dovrà vedersela con “La Vita in diretta” tornata ai fasti di un tempo sotto la guida di Alberto Matano. A bocca asciutta, almeno per quanto riguarda la domenica, anche altri due nomi circolati con insistenza in questi mesi, quelli di Elisa Isoardi e Lorella Cuccarini, il cui futuro probabilmente sarà svelato tra qualche ora.

